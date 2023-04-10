Türkiye’nin yüzen kalesi TCG Anadolu Gemisi hizmete girdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Tuzla’daki TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum. İnşasına 30 Nisan 2016'da başlanan gemimizin teslim törenini burada icra etmiştik. 7 yıl sonra TCG Anadolu gemimizin burada ordumuza teslim töreninde olmanın gururunu yaşıyoruz.

"Ülkemizin en büyük askeri gemisi kahraman ordumuza hayırlı olsun"

Mavi Vatan'a kazandıracağımız 3 yeni fırkateynimizin sac kesme törenini bugün gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin en büyük askeri gemisi kahraman ordumuza hayırlı olsun.

Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük helikopterler ile insansız SİHA araçlarının iniş kalkış yapabildiği dünyadaki ilk gemidir.

Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi takip sistemi, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından yerleştirildi. Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiricilere hizmet eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübelerle yerli ve milli olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmayı sağlıyor.

"Oyun değiştiren bir ülke haline geleceğiz"

Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Dünyada oyun değiştiren bir ülke haline geleceğiz. Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ağır ve büyük helikopterler ile İHA'ların iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızılelma, HÜRJET iniş kalkış yapabilecek. Aynı zamanda taşıdığı tanklar sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon yürütebilmemizde imkan sağlayacak özelliklere sahip.

Gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de yaptı ve yapacaktır. Bugün aynı zamanda BİLGEM istif sınıfı fıkrateynlerinin de saç kesimlerini de yaparak inşasına başlıyoruz. Gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Savunma sanayimizin güçlenen ülkemizin yükselen yıldızı olması öyle kolay olmadı.

"İstediğimiz bir İHA'yı bile vermediler"

O dönemde bize terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler. Bin bir zorlukla başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanabilmemiz için de fırsat tanımadılar. Görüşmeyi yaptık ve dedim ki "Terörle mücadelede bize ne İHA ne de SİHA vermediniz." Verdiler ama uzun süre bizde kalmasını temin etmediler. 48 saat. Özdemir Bey bir seferberlik ilan etti ve süratle İHA'nın adımını attılar. Çocuklarla beraber bu işi başardılar ve bizi dışarıya muhtaç olmaktan kurtardılar. İHA başladı, SİHA, AKINCI ve Kızılelma. Şimdi de HÜRJET de geliyor.

"Bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz"

Güçlü bir diplomasi yürütmek için güçlü bir savunma yapmak şart. Nihai hedefimiz tam bağımsız savunma sanayiidir.

Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan sanayi firma sayısı 2 bin 700'ü buldu. İnanmak. Hükümete geldiğimizde yaklaşık 5,5 milyar dolar proje yürütülüyordu, bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardık. Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan sanayi firma sayısı 2 bin 700'ü buldu. İnanmak. Hükümete geldiğimizde yaklaşık 5,5 milyar dolar proje yürütülüyordu, bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye kendi gemisini tasarlayan 10 ülkeden biri.

"Sirkeci'de halka açılacak"

Mavi Vatan'ın güvenliği içinde bulunduğumuz kritik süreçte çok daha önem kazandırmıştır. Biz bunları da başaracak mıyız, hiç endişeniz olmasın başaracağız. Çünkü artık geneli itibarıyla toplu bir savunma sistemi ve taarruz sistemi yok. Bunu çeşitlendirerek başarmamız gerekiyor.

Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın.

Ayrıntılar geliyor...

TCG Anadolu'nun özellikleri neler?

TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak anılıyor. TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 58 metre. Gemide 1.310 metrekare boyutunda, tank ve konteyner gibi ağır araçların taşınmasında kullanılabilecek ağır yük garajı bulunuyor.

Gemide buna ek olarak 165 metrekarelik bir gemi havuzu, 1.880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ve bir uçuş rampasının yer aldığı 5.440 metrekarelik uçuş güvertesi ve 900 metrekare de hangar yer alıyor.

Hangi araçlar kullanılabilecek?

TCG Anadolu, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. TCG Anadolu, 6 adet F-35B, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel amaçlı helikopter ve 2 adet de insansız hava aracı taşıyabilme yeteneğine sahip. Ayrıca TCG Anadolu 13 adet tank, 27 adet zırhlı amfibi hücum aracı-ZAHA, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı-ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç taşıyabilecek. TCG Anadolu'yu, Kızılelma, Bayraktar TB2, Hürjet gibi araçlar kullanabilecek.

Hangi amaçlarla kullanılacak?

TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. TCG Anadolu ayrıca, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.

2014 yılında yapımına başlanan TCG Anadolu, 1.223 personel taşıma kapasitesine sahip olacak.



