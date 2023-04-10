Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine destek veren genel başkanlarla birlikte TCG Anadolu'da SİHA'lar önünde poz verdi

Cumhur İttifakı liderleri, TCG Anadolu'nun TSK'ya teslim edildiği tarihi ana tanıklık etti.
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Cumhur İttifakı liderleri tarihi anlara tanıklık etti
Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği tarihi törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.