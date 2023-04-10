Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine destek veren genel başkanlarla birlikte TCG Anadolu'da SİHA'lar önünde poz verdi

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" olacak. TCG Anadolu'nun envantere girmesi merakla beklenirken yerli ve milli İHA/SİHA'lara yaptığı eleştirilerle gündeme gelen CHP yandaşı Can Ataklı'nın geçtiğimiz senelerde uçak gemisini hedef aldığı paylaşımı gündeme geldi. Savunma sanayi atılımlarından rahatsız olan Can Ataklı, "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" demişti.