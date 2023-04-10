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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine destek veren genel başkanlarla birlikte TCG Anadolu'da SİHA'lar önünde poz verdi

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Erdoğan, törenin ardından Cumhur İttifakı liderleriyle çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Yolun açık olsun TCG Anadolu." notunu düştü.

17:02 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı liderleri, TCG Anadolu'nun TSK'ya teslim edildiği tarihi ana tanıklık etti.

Cumhur İttifakı liderleri, TCG Anadolu'nun TSK'ya teslim edildiği tarihi ana tanıklık etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
"Güçlü bir diplomasi yürütmek için güçlü bir savunma yapmak şart. Nihai hedefimiz tam bağımsız savunma sanayiidir. Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz."
dedi.

Cumhur İttifakı liderleri tarihi anlara tanıklık etti

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği tarihi törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Cumhur İttifakı liderleriyle çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak
"Yolun açık olsun TCG Anadolu."
notunu düştü.


Can Ataklı'nın 'Nerede kullanacağız?' diyerek hedef aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün TSK envanterine giriyor
Can Ataklı'nın 'Nerede kullanacağız?' diyerek hedef aldığı dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün TSK envanterine giriyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" olacak. TCG Anadolu'nun envantere girmesi merakla beklenirken yerli ve milli İHA/SİHA'lara yaptığı eleştirilerle gündeme gelen CHP yandaşı Can Ataklı'nın geçtiğimiz senelerde uçak gemisini hedef aldığı paylaşımı gündeme geldi. Savunma sanayi atılımlarından rahatsız olan Can Ataklı, "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" demişti.


#TCG Anadolu
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#SİHA
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