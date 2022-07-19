Ekonomi Arza yönelik endişeler petrol fiyatlarını yüzde 5 yükseltti
DÜNYA EKONOMİSİ

Arza yönelik endişeler petrol fiyatlarını yüzde 5 yükseltti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,52 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları dün, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişelerle günlük yaklaşık yüzde 5 yükseliş kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Arza yönelik endişeler petrol fiyatlarını yüzde 5 yükseltti
Foto/arşiv

Dün 106,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 106,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları dün, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişelerle günlük yaklaşık yüzde 5 yükseliş kaydetti.

Arz sıkıntılarına ilişkin somut bir gelişmenin görülmediği piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor.

Öte yandan, Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar ile artan resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,53 ile 107,47 dolar aralığının direnç, 105,59 ile 104,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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