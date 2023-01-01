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Ekonomi

ASECAP DAYS 2023 Türkiye'de toplanıyor: Hedef 2050 yılında alternatif yakıt çalışmaları

Türkiye’de ilk defa 19-20 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek olan “ASECAP DAYS 2023” zirvesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak. ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi, "Avrupa Birliği ülkeleri, birliğin ortaya koyduğu 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için alternatif yakıt sistemlerinden, yeni regülasyonlara, değişimin gerektiği tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır karbon hedefinin bir diğer önemli başlığını ise 'ulaşım' oluşturuyor. Alternatif yakıt teknolojilerinden ve yeni toplu taşıma uygulamalarından bahsediyoruz. Tüm bu çözümlerin gerçekleştirilebilmesi için ise altyapı projelerimizin 'gelecek araçlara ve çözümlere' uygun olması gerekiyor. ASECAP burada, karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

14:08 . 17/09/2023 Pazar
AA
ASECAP DAYS 2023” zirvesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak.

ASECAP DAYS 2023” zirvesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak.

Türkiye'den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletme olan ICA'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ASECAP DAYS 2023 İstanbul zirvesi, otoyol işletmecilerini ve karayolu taşımacılığını etkileyen kritik konuları ele alacak.

Zirvenin başlıkları

Etkinliğe ASECAP üyelerinin yanı sıra Türkiye'den işletmeciler ve kamu liderlerinin de katılması bekleniyor. ASECAP Başkanı Josef Fiala ve ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi'nin konuşmalarının da yer alacağı etkinlikte, altyapı operatörlerini ilgilendiren bir dizi oturum düzenlenecek. Bu oturumlar arasında "Kapsamlı Mobilite için Yenilikçi Finansman Modelleri", "Sürdürülebilir Varlık Yönetimi ve Proje Teslimi Modelleri", "Altyapı Projelerinin Dayanıklılığı", "Yol Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımlar" ve "Dekarbonizasyon ve Yeşil Mutabakat Anlaşmaları için Otoyol Altyapısı" gibi başlıklar bulunuyor.

'Karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğiz'

Etkinlik ayrıca Türkiye'den de önemli isimlerin katılımıyla "Türkiye'de Elektrikli ve Otonom Araçların Gelişimi" ve "Taşımacılık ve Yeşil Lojistiğin Sürdürülebilir Finansmanı" gibi oturumları da içerecek. ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi, etkinlikle ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşumuzun 50. yaşını ASECAP DAYS 2023 İstanbul etkinliğiyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. COVID-19 pandemi ve ardından gelen Ukrayna'nın işgaline rağmen dünya, ortaya konulan karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. " dedi.



#ASECAP
#Abdulkadir Uraloğlu
#Malika Seddi
27 dakika önce
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