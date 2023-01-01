ASECAP DAYS 2023 Türkiye'de toplanıyor: Hedef 2050 yılında alternatif yakıt çalışmaları

Türkiye'den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletme olan ICA'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ASECAP DAYS 2023 İstanbul zirvesi, otoyol işletmecilerini ve karayolu taşımacılığını etkileyen kritik konuları ele alacak.

Zirvenin başlıkları

Etkinliğe ASECAP üyelerinin yanı sıra Türkiye'den işletmeciler ve kamu liderlerinin de katılması bekleniyor. ASECAP Başkanı Josef Fiala ve ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi'nin konuşmalarının da yer alacağı etkinlikte, altyapı operatörlerini ilgilendiren bir dizi oturum düzenlenecek. Bu oturumlar arasında "Kapsamlı Mobilite için Yenilikçi Finansman Modelleri", "Sürdürülebilir Varlık Yönetimi ve Proje Teslimi Modelleri", "Altyapı Projelerinin Dayanıklılığı", "Yol Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımlar" ve "Dekarbonizasyon ve Yeşil Mutabakat Anlaşmaları için Otoyol Altyapısı" gibi başlıklar bulunuyor.

'Karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğiz'

Etkinlik ayrıca Türkiye'den de önemli isimlerin katılımıyla "Türkiye'de Elektrikli ve Otonom Araçların Gelişimi" ve "Taşımacılık ve Yeşil Lojistiğin Sürdürülebilir Finansmanı" gibi oturumları da içerecek. ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi, etkinlikle ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşumuzun 50. yaşını ASECAP DAYS 2023 İstanbul etkinliğiyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. COVID-19 pandemi ve ardından gelen Ukrayna'nın işgaline rağmen dünya, ortaya konulan karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. " dedi.







