Ekonomi Aselsandan 300 milyon liralık dev anlaşma
SAVUNMA SANAYİ

Aselsan’dan 300 milyon liralık dev anlaşma

Savunma sanayi üzerine yaptığı çalışmalar ile sık sık gündeme gelen Aselsan, uluslararası bir müşteriyle 35.5 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Türk Lirası'na çevrildiğinde yaklaşık 300 milyon liraya denk gelen sözleşmeye dahil ürünler 2022-2023 yılında teslim edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aselsan’dan 300 milyon liralık dev anlaşma
Foto/arşiv

Savunma sanayi ve elektronik alanında birçok çalışması olan Aselsan yeni iş ilişkisine imza attı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre aviyonik sistemler ihracatı için yapılan sözleşme kapsamında 35.5 milyon dolarlık gelir elde edileceğini duyuruldu.

Türk Lirası'na çevrildiğinde yaklaşık 300 milyon liraya denk gelen sözleşmeye dahil ürünler 2022-2023 yılında teslim edilecek.

AVİYONİK SİSTEM NEDİR?

Aviyonik, havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terimdir. Aviyonik sistemleri arasında iletişim, navigasyon, birden fazla sistemin görüntü ve yönetimi ve bireysel işlevleri gerçekleştirmek için uçaklara takılan yüzlerce sistem sayılabilir. Bu sistemler bir polis helikopterinin arama spotu gibi basit bir sistemden havadan erken uyarı platformları gibi komplike sistemlere kadar çeşitlidir. Terim İngilizce havacılık anlamına gelen "aviation" ile elektronik anlamına gelen "electronics" kelimelerinden türetilmiştir.

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Aselsandan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.
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