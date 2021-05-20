Aselsan’dan 300 milyon liralık dev anlaşma

Savunma sanayi ve elektronik alanında birçok çalışması olan Aselsan yeni iş ilişkisine imza attı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre aviyonik sistemler ihracatı için yapılan sözleşme kapsamında 35.5 milyon dolarlık gelir elde edileceğini duyuruldu.

Türk Lirası'na çevrildiğinde yaklaşık 300 milyon liraya denk gelen sözleşmeye dahil ürünler 2022-2023 yılında teslim edilecek.

AVİYONİK SİSTEM NEDİR?

Aviyonik, havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terimdir. Aviyonik sistemleri arasında iletişim, navigasyon, birden fazla sistemin görüntü ve yönetimi ve bireysel işlevleri gerçekleştirmek için uçaklara takılan yüzlerce sistem sayılabilir. Bu sistemler bir polis helikopterinin arama spotu gibi basit bir sistemden havadan erken uyarı platformları gibi komplike sistemlere kadar çeşitlidir. Terim İngilizce havacılık anlamına gelen "aviation" ile elektronik anlamına gelen "electronics" kelimelerinden türetilmiştir.

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OYNAT 01:22 Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yeni kan: OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN'ın teslimatları yapıldı Savunma Sanayii Başkanlığının, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında teslimatları devam ediyor. Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı PARS ve KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.

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OYNAT 00:55 Türkiye'nin Otomobili TOGG'un canlı yayınını 500 binden fazla kişi izledi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik tesisinde devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için başlattığı canlı yayının 40 günde 500 binden fazla kişi tarafından izlendiğini duyurdu. TOGG'un Twitter hesabındaki paylaşımında, yaklaşık 40 gün önce başlatılan canlı yayına ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, 'Gemlik tesisimizdeki çalışmaları takip edebileceğiniz #HeyeCanlı yayınımızı 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili son gelişmeleri de bu videoda sizler için derledik.' ifadeleri yer aldı.



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