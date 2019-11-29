ASELSAN'dan müthiş bir teslimat daha: Ülkeler sıraya girdi ASELSAN, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ve Yeni Su Altı Taarruz Botu projeleri kapsamında yeni nesil 25 milimetre STOP Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi'nin ilk fabrika kabul testleri tamamladı. UKSS ailesinin üyesi olan STOP, stabilizasyon, otomatik hedef takip yeteneği ve otomatik balistik hesaplama ile üzerine yerleştirildiği aracın veya hedefin hareketinden etkilenmeden, hedefe isabetli atışlar yapabiliyor. Sistemin uzaktan kumanda edilmesi sayesinde, nişancı karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmadan sistemi etkin şekilde kullanabiliyor. Başarılı testlerin ardından yeni nesil STOP sisteminin ihracı için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi 29 Kasım 2019, 13:58 Son Güncelleme: 29 Kasım 2019, 14:07 AA