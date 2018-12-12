Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yarın

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında yapılmıştı.

İkinci toplantı ise yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılacak. Ayrıca toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. TİSK’in ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek komisyon, daha sonra TÜRK-İŞ ev sahipliğinde ve son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek.

EKONOMİ Asgari ücret görüşmeleri başladı: İlk toplantı yapıldı

Bir ilk oldu

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda oldu.

2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Halen net bin 603 lira olan asgari ücret, 2019 yılında artış oranının yüzde 20'lere çıkması halinde bin 923 liraya, yüzde 25 yapılırsa 2 bin 3 liraya çıkacak.

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

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Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Asgari ücret zammı, enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşmıştı.

Enflasyon oranı dikkate alındığında asgari ücret zammının ortalama yüzde 20 olması halinde zam oranları şöyle;

Net asgari ücret: 1.920 TL

Brüt asgari ücret: 2.400 TL

EKONOMİ Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

Asgari ücret net bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.

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Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.