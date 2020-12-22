Asgari ücret ne kadar? TÜİK 2021 yılı asgari ücret teklifini açıkladı TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Haber Merkezi 22 Aralık 2020, 13:44 Son Güncelleme: 22 Aralık 2020, 15:34 AA