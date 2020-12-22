Ekonomi TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret ne kadar? TÜİK 2021 yılı asgari ücret teklifini açıkladı

TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Asgari ücret önerisi belli oldu.
Asgari ücret önerisi belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

  • Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.


2021 yılı asgari ücretinde gözler üçüncü toplantıda
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2021 yılı asgari ücretinde gözler üçüncü toplantıda

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