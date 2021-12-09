Ekonomi Asgari ücret için karar son toplantıya kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret için karar son toplantıya kaldı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında üçüncü toplantı sona erdi. TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında, eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
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Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki 'ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim' diyerek bu rakam da '3 bin 900'ün altına düşmez' diyor." şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3 bin 100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada" dedi.

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