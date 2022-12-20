Ekonomi Milyonların gözü asgari ücrette
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milyonların gözü asgari ücrette

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “ortak uzlaşma umudunu” dile getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı ücreti için üçüncü toplantısı bugün. 5 bin 500 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2023 yılında kaça yükseleceğini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda pazarlık için bugün taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 14.00’te yeniden bir araya geliyor.

Abone Ol Google News
Mehmet Güney Yeni Şafak
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? ​Milyonların gözü asgari ücrette
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı ücreti için üçüncü toplantısı bugün.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “ortak uzlaşma umudunu” dile getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı ücreti için üçüncü toplantısı bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

MASADA SON PAZARLIKLAR

Komisyon Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanacak. Öncesinde ise işçi temsilcisi Türk-İş, Başkanlar Kurulu’nu toplayarak konuyu masaya yatıracak. Komisyon toplantısında Türk-İş’i Genel Sekreter Pevrul Kavlak, işveren kesimini TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlığındaki heyetler temsil edecek. Daha önceki iki toplantıda genel verileri inceleyen heyetin üçüncü buluşmada karşılıklı olarak beklentiler dile getirilerek rakamlar önerilecek. Rakamlar üzerinde bir anlaşma sağlanırsa, 3’lü mutabakat sağlanacak. Anlaşılmaya varılması halinde sonucun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den uzlaşma sinyali: Asgari ücret salıya tamam
EKONOMİ
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den uzlaşma sinyali: Asgari ücret salıya tamam
Medeniyet dersleri kitaplaştı

Medeniyet dersleri kitaplaştı

​Zeytinburnu Belediyesi'nden Teoman Duralı'ya vefa.
Yaşamaz dediler taburcu oldu

Yaşamaz dediler taburcu oldu

​Hollanda'da ötenazi Türkiye'de sağlık.
2022 TL yılı oldu

2022 TL yılı oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi.
Ne istismara ne milletin rencide edilmesine göz yumarız

Ne istismara ne milletin rencide edilmesine göz yumarız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun değerlerine saldıranlara tepki gösterdi.
Saraçhane'yi Twitter'dan öğrendim

Saraçhane'yi Twitter'dan öğrendim

​Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu-Akşener krizine doğrulama.
Karadeniz gazında test başlıyor

Karadeniz gazında test başlıyor

​Plan ilk etapta günlük 10 milyon ikinci aşamada 40 milyon metreküp.

İsveç FETÖ'yü seçti

İsveç FETÖ'yü seçti

​NATO biletini yaktı.
Otoparklar cep yakıyor

Otoparklar cep yakıyor

​Semtine göre günlük 150-250 TL arasında.
'İstifa et' dediler

'İstifa et' dediler

​Musk'ın Twitter anketinden 'Görevi bırak' çıktı.
Rusya'dan çifte tatbikat

Rusya'dan çifte tatbikat

​Putin iki yıl sonra Belarus'ta.
Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteorolojiden iki bölge için uyarı.
Tüyler ürperten cinayet

Tüyler ürperten cinayet

​Oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca bakın ne yapmış...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.