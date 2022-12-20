Milyonların gözü asgari ücrette

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “ortak uzlaşma umudunu” dile getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı ücreti için üçüncü toplantısı bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

MASADA SON PAZARLIKLAR

Komisyon Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanacak. Öncesinde ise işçi temsilcisi Türk-İş, Başkanlar Kurulu’nu toplayarak konuyu masaya yatıracak. Komisyon toplantısında Türk-İş’i Genel Sekreter Pevrul Kavlak, işveren kesimini TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlığındaki heyetler temsil edecek. Daha önceki iki toplantıda genel verileri inceleyen heyetin üçüncü buluşmada karşılıklı olarak beklentiler dile getirilerek rakamlar önerilecek. Rakamlar üzerinde bir anlaşma sağlanırsa, 3’lü mutabakat sağlanacak. Anlaşılmaya varılması halinde sonucun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.