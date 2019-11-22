​Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirecek.
Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.
İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.
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Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.
Yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğu Türkiye'de 2 bin 20 TL'lik asgari ücret sonrası AGİ'deki artış da belli oldu.
2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, evli eşi çalışmayan 230,22 TL , evli eşi çalışmayan bir çocuklu ise 259 TL oldu.
Bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak. ( + 39,9 TL) Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL ( + 48,64 ) Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL
AGİ nedir? Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.
AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
AGİ MAAŞA DAHİL Mİ? : Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.
AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR : -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
AGİ'Yİ KİMLER ALAMAZ? : Asgari geçim indiriminden faydalanamayacaklar ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı olanlar, bunlar şöyle sıralanıyor: a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar. b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler. c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri. d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler. • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler) • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.
AGİ ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞARTLAR : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil) -18 yaşını doldurmamış çocuklar, -Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.
ÇALIŞAN ANNE BABADA AGİ KİME YATAR? : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.
AGİ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER *Medeni durumu ve çocuk sayısı değişen sigortalı asgari geçim indirimdeki değişikliği “AİLE DURUM BİLDİRİMİ” formu ile bildirmelidir.
*Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan memurişçi, herhangi bir maaş almadığı için asgari geçim indiriminden faydalanamaz.
*Asgari geçim indirimi takvim yılı başındaki asgari ücretin brütüne göre hesaplanır ve tüm yıl bu tutarlardan uygulanır. Temmuzdaki artıştan etkilenmez.
Raporlu olanların AGİ ödemesi : Devlet memurları ve toplu sözleşmeye tabi çalışan sigortalılar rapor alsa bile günleri 30 gün üzerinden ödenmekte ve dolayısıyla asgari geçim indiriminden faydalanmaktadırlar. Ancak 4a yani SSK kapsamında çalışan sigortalıların rapor aldıkları tarihte maaşları kesildiğinden asgari geçim indiriminden faydalanma şansları da yoktur.
*Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden emekliler de asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedirler.
Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?
Asgari Geçim İndirimi ücretleri evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuklarınızın olup olmamasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu sayede alınacak asgari ücret maaşı da değişebilir. AGİ 2019 yılında yeni asgari ücret ve işsizlik maaşıyla birlikte zamlandı.
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İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Çalışanın iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanın adına son 4 ay içinde SGK’ya, bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor.
Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Asgari ücretle birlikte 2019’da en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.032 lira olacak.
KIDEM TAZMİNATI YÜKSELDİ 2019 ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır.
Toplam kıdem tazminatı ise çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır. Hürriyet'te yer alan habere göre asgari ücretin brüt 2.558,40 liraya çıkması ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. 2018 yılında 10 yıldır çalışan 20 bin 229 lira alırken, bu yıl için bu rakam 25 bin 584 liraya yükselmiş oldu.
EN DÜŞÜK AGİ 191 LİRA OLDU Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ), yani çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirlerinin toplam gelirlerinden çıkarılarak vergi dışı bırakan oran da arttı. AGİ’nin belirlenmesinde esas kriter ise, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı.
Yeni yılda asgari geçim indirimi 191 lira ile 326 lira arasında değişiyor. 2019’da AGİ tutarları ise şöyle: Bekar çalışan için 191.88, evli ve eşi çalışmayan bir kişi için 230.26, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu biri için 259.04, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu biri için 287.82, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu biri için 326.20 lira
DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI 818.68 LİRA YENİ yılla birlikte kadın çalışanlar için doğum, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması için ödenecek tutarlar da arttı.
Çalışan tüm kadınlar doğum borçlanması imkanından yararlanabiliyor. Doğum yapan kadının, doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Doğumdan önceki 8 haftalık süre ile çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süre ve doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılması durumunda ve doğum sonrası süre dahil toplam 2 yıllık süre borçlanılabiliyor.
Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün. En fazla 3 doğum için borçlanma imkânından yararlanılıyor.
Askerlik borçlanması ise en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor. Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırıyor. Gerek doğum gerekse de askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor.
Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. 2019’da askerlik ve doğum borçlanması imkanından yararlanacaklar, en düşük, 818.68 lira.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ DEĞİŞTİ Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. İsteğe sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı.
Ancak belirli bir sınırlama var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da yine brüt asgari ücretin 6.5 katının yüzde 32’si kadar. 2019 yılı ile birlikte isteğe bağlı sigortalılıkta da ödenecek prim miktarı arttı. Buna göre sigorta yaptıracaklar en az 818,6 lira ödeyecekler. Bunun da Bunun yüzde 20’si sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primidir.
SAĞLIK PRİMİ 76.6 LİRA Yeni sene ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de değişti. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar her sene olduğu gibi gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak.
2017 yılında düzenleme ile sağlık sigortasında tek prim sistemine geçildi. Buna göre geliri asgari ücretin üçte birinin üstünde ise asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. 2019’da GSS için ödenecek prim tutarı 76.6 lira oldu. 2018’de bu rakam 60.88 liraydı.
BAŞKA NELER DEĞİŞTİ? - Tarım sigortalıları ve Bağ-Kurlu’lar primlerini asgari ücrete göre ödüyor. Bu kişiler 2019’da 2.558,40 lira alt sınıra göre prim ödeyecekler.
- Kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması halinde 65 yaş aylığı alabiliyor. Asgari ücret ile birlikte bu sınır da arttı.
- Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılımda çalışanlardan prime esas kazançlarının üzerinden yüzde 3 kesiliyor. Yeni yılla birlikte çalışanların maaşından 76,7 lira kesilecek.
Asgari ücretle birlikte her şey değişti
Asgari ücretle birlikte her şey değişti
2019 yılı asgari ücret yüzde 26.5'lik artışla brüt 2.558,4 liraya, net de 2.020,91 liraya yükseldi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmiyor. Asgari ücretle birlikte; işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçim indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar birçok değişiklik oldu. İşte, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik alanında tüm tarafları ilgilendiren değişiklikler;
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Her ülkenin kendine göre belirlediği asgari ücret vardır. Enflasyona göre bu tutar azalır, artar. Kişisel yaşam şartları ve kişi başına düşen milli gelir asgari ücretin belirlenmesinde en büyük rol oynayan unsurlardır. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke...
Dünya haberlerine göz attığımızda en yüksek asgari ücret Avustralya’da yer alıyor. Avustralya’da yıllık asgari ücret 34.358 $ olarak ön plana çıkıyor. Bu tutar ise aylık olarak 2863 $’a denk geliyor. Bu rakamlar Lüksemburg’a göre tam 5000 Dolar daha fazla.
Lüksemburg en yüksek asgari ücret sıralamasında 2.sırada yer alıyor. Haftalık olarak 40 saat resmi çalışma saati bulunan Lüksemburg’un yıllık asgari ücret tutarı 29.611 $. Bu rakam aylık 2.468 $’a tekabül ediyor.
Monako Dünya’nın en yüksek asgari ücretine sahip 3. ülkesi. Monako’da asgari ücretten yararlanan kişi sayısı %16’lık dilim. Geri kalan %84’lük bölüm asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Haftalık olarak 39 saat resmi çalışma saati bulunan Monako’da yıllık asgari ücret 26.015 $. Bu sayı aylık olarak 2168 $’a tekabül ediyor.
San Marino. Dünya’da güzellikleriyle bilinen San Marino, İtalya dolaylarında bir mikro devlet olarak ön plana çıkıyor. San Marino’da asgari ücretle çalışan bireyler yıllık olarak 24.347 $ alıyor. Bu sayı aylık maaşa vurulduğunda 2029 $ olarak kendini gösteriyor.
Yeni Zelenda’da asgari ücretle çalışan bir işçi yıllık olarak 24.098 $ kazanıyor. Haftada 40 saat çalışma zorunluluğu bulunan Yeni Zelanda’da aylık alacağınız asgari ücret tutarı 2008 $.
Belçika asgari ücreti haftalık 38 saat çalışma karşılığında yıllık olarak işçilere 23.104 $’a e denk geliyor. Aylık aldıkları maaş işse 1925 $. Dünya’nın en ünlü ülkelerinden biri olan Belçika, en yüksek asgari ücreti veren ülkeler listesinde yerini aldı.
Hollanda yine dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Ekonomi konusunda ilk sıralarda yer alan Hollanda’da haftalık çalışma saati:40. Bu saate karşılık olarak işçiler yıllık 23.003 $, aylık ise 1917 $ kazanıyorlar.
Almanya asgari ücret konusunda diğer ülkelere nazaran biraz daha kesenin ağzını kapatmış. Saatlik en düşük 8.5 £ maaş verilen Almanya’da yıllık alınan toplam para 22.950 $. Bu sayı aylığa vurulduğunda 1913$ olarak kendini gösteriyor.
İrlanda’da tam zamanlı çalışan bir işçi haftalık olarak 39 saat çalışır. Bu 39 saat için aylık 1874 $ yıllık 22.490 $ para alır. Listenin sonundaki ülke olan İrlanda, işçiler tarafından yoğun göç alan bir ülke olarak ön plana çıkıyor.
Asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
Bir ülkenin yaşam standartlarının olduğu kadar, hayat pahalılığının da önemli bir göstergesi olan asgari ücret ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Asgari ücretin yüksek olduğu ülkeleri sizler için hazırladık. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke.