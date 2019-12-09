Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının gündemi ülke ekonomisi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Asgari ücret görüşmelerinin ikincisi yarın gerçekleşecek.
Asgari ücret görüşmelerinin ikincisi yarın gerçekleşecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, ikinci toplantısını yarın işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

  • İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

2020 yılı asgari ücreti için pazarlık başladı
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2020 yılı asgari ücreti için pazarlık başladı

"TÜİK'in hesaplamasından yola çıkmak yanlış"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaptığı açıklamada, son beş yılda asgari ücrete dört kez enflasyon üzerinde artış yapıldığını anımsatarak, söz konusu dönemde TÜFE'deki toplam yüzde 74'lük değişime karşın kümülatif asgari ücret artışının yüzde 113 civarında olduğunu vurguladı.

Asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Koç, "TÜİK'in yapmış olduğu salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış. TÜİK'in komisyondaki görevi yönlendirmek değil, tüm unsurları dikkate alarak bize veri sağlamak olmalıdır." dedi.

"Düşük bir artışı kabul etmiyoruz"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, vatandaşların hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi.

Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, şunları kaydetti:

"Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir."

Büyüme yüzde 5'i bulur
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Büyüme yüzde 5'i bulur

Birinci toplantıda ne olmuştu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?
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Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.
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Yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğu Türkiye'de 2 bin 20 TL'lik asgari ücret sonrası AGİ'deki artış da belli oldu.
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2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, evli eşi çalışmayan 230,22 TL , evli eşi çalışmayan bir çocuklu ise 259 TL oldu.
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Bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak. ( + 39,9 TL) Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL ( + 48,64 ) Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
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Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL
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AGİ nedir? Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.
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AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
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AGİ MAAŞA DAHİL Mİ? : Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.
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AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR : -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
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AGİ'Yİ KİMLER ALAMAZ? : Asgari geçim indiriminden faydalanamayacaklar ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı olanlar, bunlar şöyle sıralanıyor: a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar. b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler. c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri. d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
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• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler. • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler) • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.
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AGİ ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞARTLAR : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil) -18 yaşını doldurmamış çocuklar, -Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.
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ÇALIŞAN ANNE BABADA AGİ KİME YATAR? : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.
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AGİ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER *Medeni durumu ve çocuk sayısı değişen sigortalı asgari geçim indirimdeki değişikliği “AİLE DURUM BİLDİRİMİ” formu ile bildirmelidir.
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*Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan memurişçi, herhangi bir maaş almadığı için asgari geçim indiriminden faydalanamaz.
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*Asgari geçim indirimi takvim yılı başındaki asgari ücretin brütüne göre hesaplanır ve tüm yıl bu tutarlardan uygulanır. Temmuzdaki artıştan etkilenmez.
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Raporlu olanların AGİ ödemesi : Devlet memurları ve toplu sözleşmeye tabi çalışan sigortalılar rapor alsa bile günleri 30 gün üzerinden ödenmekte ve dolayısıyla asgari geçim indiriminden faydalanmaktadırlar. Ancak 4a yani SSK kapsamında çalışan sigortalıların rapor aldıkları tarihte maaşları kesildiğinden asgari geçim indiriminden faydalanma şansları da yoktur.
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*Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden emekliler de asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedirler.
Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?
Asgari Geçim İndirimi ücretleri evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuklarınızın olup olmamasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu sayede alınacak asgari ücret maaşı da değişebilir. AGİ 2019 yılında yeni asgari ücret ve işsizlik maaşıyla birlikte zamlandı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Yeni asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL
OYNAT 01:19
Yeni asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır' dedi.


Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

  • Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
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Her ülkenin kendine göre belirlediği asgari ücret vardır. Enflasyona göre bu tutar azalır, artar. Kişisel yaşam şartları ve kişi başına düşen milli gelir asgari ücretin belirlenmesinde en büyük rol oynayan unsurlardır. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke...
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Dünya haberlerine göz attığımızda en yüksek asgari ücret Avustralya’da yer alıyor. Avustralya’da yıllık asgari ücret 34.358 $ olarak ön plana çıkıyor. Bu tutar ise aylık olarak 2863 $’a denk geliyor. Bu rakamlar Lüksemburg’a göre tam 5000 Dolar daha fazla.
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Lüksemburg en yüksek asgari ücret sıralamasında 2.sırada yer alıyor. Haftalık olarak 40 saat resmi çalışma saati bulunan Lüksemburg’un yıllık asgari ücret tutarı 29.611 $. Bu rakam aylık 2.468 $’a tekabül ediyor.
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Monako Dünya’nın en yüksek asgari ücretine sahip 3. ülkesi. Monako’da asgari ücretten yararlanan kişi sayısı %16’lık dilim. Geri kalan %84’lük bölüm asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Haftalık olarak 39 saat resmi çalışma saati bulunan Monako’da yıllık asgari ücret 26.015 $. Bu sayı aylık olarak 2168 $’a tekabül ediyor.
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San Marino. Dünya’da güzellikleriyle bilinen San Marino, İtalya dolaylarında bir mikro devlet olarak ön plana çıkıyor. San Marino’da asgari ücretle çalışan bireyler yıllık olarak 24.347 $ alıyor. Bu sayı aylık maaşa vurulduğunda 2029 $ olarak kendini gösteriyor.
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Yeni Zelenda’da asgari ücretle çalışan bir işçi yıllık olarak 24.098 $ kazanıyor. Haftada 40 saat çalışma zorunluluğu bulunan Yeni Zelanda’da aylık alacağınız asgari ücret tutarı 2008 $.
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Belçika asgari ücreti haftalık 38 saat çalışma karşılığında yıllık olarak işçilere 23.104 $’a e denk geliyor. Aylık aldıkları maaş işse 1925 $. Dünya’nın en ünlü ülkelerinden biri olan Belçika, en yüksek asgari ücreti veren ülkeler listesinde yerini aldı.
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Hollanda yine dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Ekonomi konusunda ilk sıralarda yer alan Hollanda’da haftalık çalışma saati:40. Bu saate karşılık olarak işçiler yıllık 23.003 $, aylık ise 1917 $ kazanıyorlar.
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Almanya asgari ücret konusunda diğer ülkelere nazaran biraz daha kesenin ağzını kapatmış. Saatlik en düşük 8.5 £ maaş verilen Almanya’da yıllık alınan toplam para 22.950 $. Bu sayı aylığa vurulduğunda 1913$ olarak kendini gösteriyor.
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İrlanda’da tam zamanlı çalışan bir işçi haftalık olarak 39 saat çalışır. Bu 39 saat için aylık 1874 $ yıllık 22.490 $ para alır. Listenin sonundaki ülke olan İrlanda, işçiler tarafından yoğun göç alan bir ülke olarak ön plana çıkıyor.
Asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
Bir ülkenin yaşam standartlarının olduğu kadar, hayat pahalılığının da önemli bir göstergesi olan asgari ücret ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Asgari ücretin yüksek olduğu ülkeleri sizler için hazırladık. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke.


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