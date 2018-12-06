Ekonomi Asgari ücret tespit toplantısına katılan işçi Bu maaşla olmuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret tespit toplantısına katılan işçi konuştu Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret tespit toplantısına katılan işçi: Bu maaşla olmuyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na ilk kez katılan kadın işçi olma özelliğini taşıyan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez, "Asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim. Bu maaşla olmuyor" dedi.

DHA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na katılan ilk işçi olan Gülden Görmez.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na katılan ilk işçi olan Gülden Görmez.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilk kez bir işçi olarak katılan Gülden Görmez, Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik olarak asgari ücretle çalıştığını söyledi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Görmez, çocuğunun birinin üniversite de okuduğunu bir diğerinin ise lise 2'den ayrıldığını belirtti. Görmez, "Oğlumuza formasını aldım ama hırkasını alamadım. 'Onu da bir ay sonra alırız' demiştim. Okul yönetimi 'prosedür gereği, o forma giyilmek zorunda' diyerek sürekli oğlumu uyardığı için, oğlum da gurur meselesi yaptı bir daha gitmedi. Bunu bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum" diye konuştu.

'BU MAAŞLA OLMUYOR'

2 tane kredi kartının bulunduğunu kaydeden Gülden Görmez, şöyle konuştu:

"Şu an ikisi de dolu. Mesela bir maaş yattı. 'Eksi hesap'ta olduğum için direkt oraya kesiliyor. Tekrar onu kullanmak zorunda kalıyorum. Arada çok sıkıştım kredi çektim. Mecburum çünkü, dönmüyor, yoksa icralık olacağız. Bu sefer kredi taksiti eklendi üstüne. Yani biz aslında borcu borçla kapatıyoruz ama sadece o ayı kurtarmış oluyorsunuz. Onun dışından bütün bir yıl borçlu olarak yaşıyorsunuz. Bunun için de ne istediğinizi yiyebiliyorsunuz, ne de istediğinizi giyebiliyorsunuz. Sosyal hayatımız yok. Çünkü sosyal hayat demek para harcamak demek. Yok gidemiyorsunuz. Dediğim gibi asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim."

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