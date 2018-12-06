Ekonomi Asgari ücret toplantısı sonrası Bakandan açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 asgari ücreti açıklanıyor... Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Yeni Şafak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret komisyonu toplantısı sonrası ilk açıklamasını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret komisyonu toplantısı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan ilk toplantıda, Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetinin başkanlığını ise Genel Sekreter Akansel Koç yaptı.

Toplantı sonrası ilk açıklamasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Asgari ücrette önemli gelişme: İlk toplantı yapıldı
EKONOMİ
Asgari ücrette önemli gelişme: İlk toplantı yapıldı

/**/
Kiralık katil tehdit etti

Kiralık katil tehdit etti
Askerlik süresi kısalıyor

Askerlik süresi kısalıyor

Ankara'daki kritik toplantıda yeni sistem görüşüldü.
19 gün sonra açıldı

19 gün sonra açıldı

Ankara istikameti yol bakım çalışması nedeniyle kapalıydı.
Projeye göz koydu

Projeye göz koydu

​TürkAkım projesinin Yunanistan'dan geçmesini istiyor.
Slimani avantajı getirdi

Slimani avantajı getirdi

​F.Bahçe kupada Cezayirli golcüsüyle kazandı.
Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

​Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Burada ev bedava

Burada ev bedava

Cüzi miktarda vergi vermeyi kabul etmeniz yeterli.
Utancın birinci yılı

Utancın birinci yılı

Trump, skandal Kudüs kararını 1 yıl önce verdi.

Harput'a 6 yıl hapis

Harput'a 6 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan eski vali için karar verildi.

Rusya'yagözdağı verdiler

Rusya'yagözdağı verdiler

​ABD ile Rusya'nın yeni çekişme alanı: Karadeniz.
Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

​Petrol üretimiyle ilgili beklenen karar açıklandı.
Gelecek yıl Türkiye'deler

Gelecek yıl Türkiye'deler

S-400 ve F-35'lerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.
Hibrit terörist

Hibrit terörist

Mevlüt Altıntaş ve Karlov suikastının anatomisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.