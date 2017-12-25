Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli oldu

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. 2018 asgari ücret zammı, bu toplantının ardından belli olacak.
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