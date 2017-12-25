Taşeronda maaşlar artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu TRT Haber'de taşeron düzenlemesine ilişkin soruları cevapladı. Açıklamalarının satır başları şöyle;

Gerçekten uzun bir çalışma dönemini geride bırakarak titizlikle hassasiyetle yürüttüğümüz sürecimizin sonuna gelmiş olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Rakamlar konusunda farklı yerlere çekmek bu işi gölgelemeye yönelik çalışmalar söz konusu fakat biz sayın Cumhurbaşkanımız 5 Aralık itibariyle AK Partimizin grup toplantısında bir açıklama gerçekleştirmişti. Bu konu ile ilgili bundan sonra kamudan taşeronu ortadan kaldırıyoruz diye bir rakam telafuuz etti 900 bin kişi kapsamımız aynı o gün sayın Cumhurbaşkanımız hangi açıklamayı yaptıysa bugün biz aynı şekilde düzenleme yapmış durumdayız.

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"1 milyon kişiyi kapsıyor"

Öncelikle bunu ifade etmem gerekiyor. 1 milyon kişiyi içine alan bir çalışma içerisinde olduk bu dönemde. Az önce de ifade ettim bugüne kadar bu kadar kişiye dokunan direk olarak yaşamlarına, gelirlerine, hanelerine pozitif katkı sağlayacak böylesine bir düzenleme gerçekleşmemişti.

Dört aşamalı bir çalışma gerçekleştirdik. Biraz da rakamlarla ilgili, bu çalışmaların aşamaları ile ilgili de oradan bir şey sağlayabilir miyiz bakış açısıyla yapılıyor. Birinci aşamamızda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsamın dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarımıza 5018 sayılı Merkezi Bütçe Kanunu ile düzenlenen genel bütçeden pay alan bütüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmamızın kapsamında. Özel bütçeli idarelerimiz çalışmamızın kapsamında, denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarımız sosyal güvenlik kuruluşlarımız bu ilk aşamadaki çalışmamızın kapsamında. Bu kapsama giren dün de listelerini yayınladık tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesi yapılmayacak.

Taşeron konusunu kamunun gündeminden artık kaldırıyoruz. Burada 450 bin kişi sürekli kamu işçisi kadrosuna geçmiş olacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D statüsünde bundan sonra istihdam edecekler.

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"Maaşlar da artacak"

Kadroya geçildikten sonra maaşlarda artış olacak. Kapsama giren tüm kamu kurumlarında bundan sonra taşeron ihalesi yapılmayacak. Kıdem kazanılmış bir haktır, kadroya kıdemle birlikte geçiş olacak. Emekli olup taşeron olarak çalışanlar kadroya geçemeyecek. Taşeron firmalar da mağdur edilmeyecek tazminatları hemen ödenecek.

2 Ocak itibariyle sınav başvuruları başlayacak. 4 Aralık 2017'ye kadar taşeron olarak çalışanlar kadroya geçirilecek.

2018'de asgari ücret ne kadar olacak?

Herkesin beklentisini karşılayacak bir ücret belirlenecek.





OYNAT 01:00 Taşeron işçi 90 günde kadroya geçecek Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan iki Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede taşeron işçilerle ilgili bir detay da yer aldı.







OYNAT 02:16 Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.



