Ekonomi Aşı bulundu açıklaması piyasaları rahatlattı
DÜNYA EKONOMİSİ

'Aşı bulundu' açıklaması piyasaları rahatlattı

Coronavirüsten ölenlerin 560’ı, virüsten etkilenenlerin de 28 bini geçtiği belirtilirken, bilim insanlarının aşı bulduğuna ilişkin açıklamaların ardından Japonya borsaları günü yüzde 2.38 artışla tamamladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Birleşik Krallık’ta Imperial College London’dan bilim insanları Çarşamba günü yeni tip coronavirüs için 14 gün içinde aşı geliştirebileceklerini açıkladı.

ABD ile geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması imzalayan Çin, geçen yıl devreye aldığı ABD'den ithal 75 milyar dolarlık 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürecek.

Gelişmelerin etkisiyle Japonya’da gün sonunda Nikkie 225 yüzde 2.38 artarak 23 bin 873 puana yükseldi.

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