Ekonomi Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesi ekonomisinindeki büyümenin ılımlı olsada büyümenin sürdüğüne işaret ederek, aynı zamanda geçici istikrar işaretlerinin de görüldüğünü vurguladı.

Haber Merkezi DHA
​Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde.
​Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde.

Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ilişkiler komitesinde konuşan Lagarde, "Küresel ekonomik ortamı çevreleyen belirsizlikler yüksek kalmaya devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleriyle ilgili olanlar azalıyor" dedi ve ekledi:

"Bununla birlikte, diğer riskler hala devam ediyor veya - koronavirüsün etkisinin yarattığı belirsizlik yeni bir endişe kaynağı."

Lagarde, ekonomide düşük faizler ve düşük enflasyonun karakterize ettiği ortamın, ekonomide olası bir gerileme durumunda, ECB'nin ve diğer önde gelen merkez bankalarının hareket alanını belirgin bir şekilde daralttığına dikkat çekti

  • Lagarde'a göre, büyüme eğiliminin tersine dönmesi, verimliliğin düşmesi, küreselleşmenin hız kazanması, yaşlanan nüfus ve finansal kriz tortuları fiyat gelişmelerini olumsuz etkiliyor.

Lagarde, "Bu değişimlerin ışığında" tüm para politikalarını, Avrupalılar için en iyi olacak şekilde, geniş bir perspektifte yeniden ele almalarının tam zamanı olduğunu vurguladı.

Bankada hesabı olanlar dikkat: 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek
EKONOMİ
Bankada hesabı olanlar dikkat: 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek
Soru almadı!

Soru almadı!

​Pegasus CEO'su gözyaşlarını gösterip gitti!
O anları anlattılar

O anları anlattılar

'Büyük panik vardı, kırık kolla 30-40 metre rampayı çıktım'
Rusyadan heyet bekliyoruz

Rusya'dan
heyet bekliyoruz

Gerekirse Erdoğan ve Putin görüşecek.
Okulların açılması yine ertelendi

Okulların açılması yine ertelendi

Deprem bölgesinde yarı yıl tatili yine uzatıldı.
1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
8 ürün<br>karaborsada!

8 ürün
karaborsada!

​Koronavirüs simsarları da harekete geçirdi.

Sıfır otomobilde<br>öne çıkan 4 detay

Sıfır otomobilde
öne çıkan 4 detay

​Sedan kasa, dizel motor, otomatik şanzıman...
Bankada hesabı olanlar dikkat!

Bankada hesabı olanlar dikkat!

10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek.
Bursa'yı kana bulayacaklardı

Bursa'yı kana bulayacaklardı

Operasyonda 5,5 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.
3 kişinin<br> kimliği belli oldu

3 kişinin
kimliği belli oldu

​Pistten çıkan uçakta hayatlarını kaybetmişlerdi.
Cezalar uygulanacak

Cezalar uygulanacak

Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe cevabı.
Çadır<br>yerine briket ev

Çadır
yerine briket ev

​Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler yerleştiriliyor.
Güvenliği sadece<br>TSK sağlayabilir

Güvenliği sadece
TSK sağlayabilir

İdlib için verilen ültimatomun ardından süreç nasıl işleyecek?
Hırsızlardan pes dedirten yöntem

Hırsızlardan pes dedirten yöntem

​Kiralayıp sattıkları aracı parçalatıp ihbar etmişler.
İstanbul ve<br>23 ile kar uyarısı

İstanbul ve
23 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rezervasyonlar iptal

Rezervasyonlar iptal

​İstanbul'daki Çin restoranları koronavirüs kurbanı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.