Ekonomi Dolarda koronavirüs önlemi Paralar karantinaya alınacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Asya'dan gelen dolarlar karantinaya alınacak

Dolarda koronavirüs önlemi: Paralar karantinaya alınacak

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını sonrası ABD Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Fed, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Asya'dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kovid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Fed de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Asya'dan ülkeye dönen dolarlara yönelik 21 Şubat itibarıyla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.

Fed'den edinilen bilgiye göre, banka Asya'dan gelen dolarları ülkede yeniden kullanıma sunmadan önce karantinaya almaya başladı.

Bu kapsamda, Fed şubelerinin Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı. Uygulamanın ne zamana kadar süreceği ise belirtilmedi.

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