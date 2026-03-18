Asya’dan siparişler iptal: Tekstilde rota Türkiye

İsmail Gülle, tekstil sektörüne ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Uzak Doğu’da sipariş iptalleri görülüyor ve bazı talepler Türkiye’ye yönlendirilmeye başlandı. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Mevcut gelişmeler ilk bakışta olumsuz görünse de tekstil ve hazır giyim açısından önemli fırsatları beraberinde getiriyor." Gülle, "30 milyar doların üzerindeki ihracat potansiyeline sahip sektörümüz bu süreci iyi değerlendirecektir. Türkiye’de enflasyonun gerileme eğilimine girdiği bu dönemde kur baskısına rağmen rekabetçiliğin sürdüğünü söyleyebilirim" dedi. Gülle, benzer fırsatların diğer sektörler için de geçerli olduğunu ve Türkiye’nin üretim gücünün yeniden öne çıktığını sözlerine ekledi.