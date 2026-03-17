Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
İsviçre Merkez Bankasından dövize 5,2 milyar franklık müdahale

İsviçre Merkez Bankasından dövize 5,2 milyar franklık müdahale

13:2317/03/2026, Salı
G: 17/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
SNB, İsviçre frangındaki aşırı değerlenmeyi dizginlemek amacıyla 2025'te döviz alımlarını yaklaşık 4 kat artırarak 5,2 milyar franga çıkardı.
SNB, İsviçre frangındaki aşırı değerlenmeyi dizginlemek amacıyla 2025'te döviz alımlarını yaklaşık 4 kat artırarak 5,2 milyar franga çıkardı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), geçen yıl küresel belirsizlik dönemlerinde "güvenli liman" olarak talep gören İsviçre frangındaki aşırı değerlenmeyi dizginlemek amacıyla döviz piyasasına yönelik müdahalelerini artırdı.

SNB, 2025'e ilişkin yıllık faaliyet raporunu yayımladı. Buna göre, Banka 2025 yılında toplam 5,2 milyar İsviçre frangı tutarında döviz alımı yaptı.

Bu tutar, 2024 yılında kaydedilen 1,2 milyar franklık net döviz alımının yaklaşık 4 katı düzeyinde gerçekleşti.

SNB'den yapılan açıklamada, söz konusu alımların uygun parasal koşulların tesisi için kritik rol oynadığı ve frankın fahiş değer artışının ekonomi üzerindeki zararlı etkilerini sınırlamanın hedeflendiği ifade edildi.

SNB, geçen yıl altın rezervlerinin yeniden değerlenmesi sayesinde 26,1 milyar İsviçre frangı (CHF) kar açıkladı. Altının ons fiyatında yıl boyunca görülen yaklaşık yüzde 46'lık yükseliş, Bankanın altın rezervlerinde 36,3 milyar franklık bir değerleme kazancı sağladı. Buna karşın, İsviçre frangının dolar karşısında değer kazanması ve kur değişimlerinin etkisiyle Bankanın döviz pozisyonlarından 8,8 milyar frank zarar kaydedildi.



#döviz
#faiz
#İsviçre Merkez Bankası (SNB)
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bankaların Mart 2026 emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?