Ekonomi 17 uçak sahipleri tarafından alınmazsa hurdaya ayrılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Atatür Havalimanı'naki 17 uçak alınmaz ise hurdaya ayrılacak

17 uçak sahipleri tarafından alınmazsa hurdaya ayrılacak

Nisan ayının ilk haftası İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen taşıma işleminin tamamlanmasıyla birlikte uçuşa tamamen kapatılan Atatürk Havalimanı'nda sahipleri tarafından alınmayı bekleyen 17 uçağa ne olacağı belli oldu. Atatürk Havalimanı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, kullanılamaz durumdaki uçaklar için 30 gün süre verilecek. Süre sonrası alınmayan uçaklar hurdaya ayrılarak satışa çıkarılacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Atatürk Havalimanı'nda alınmayı bekleyen uçaklar.
Atatürk Havalimanı'nda alınmayı bekleyen uçaklar.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar için beklenen düzenleme hazırlandı.

6 AYDAN FAZLA BEKLEYEN UÇAKLAR BİLDİRİLECEK

Yapılan düzenlemeyle havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilecek.

Atatürk Havalimanı'nda alınmayı bekleyen 17 uçağın havadan görüntüsü.

KALDIRILMASI İÇİN 30 GÜN SÜRE VERİLECEK

Genel Müdürlük, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri otuz gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek.

Atatürk Havalimanı’nda ‘Y’ apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti.

60 GÜN UZATILABİLECEK

Bu süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacak ve hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süre altmış güne kadar da uzatılabilecek.

HASAR RAPORU DÜZENLENECEK

Havaalanından kaldırılması istenilen hava aracının kaza dışında bir sebeple havaalanında kalması halinde Genel Müdürlük tarafından Hava Aracı İnceleme Ekibi oluşturulacak ve bu ekip hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair bir rapor düzenleyecek.

Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor.

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HURDAYA AYRILACAK

Kayıtlı hava aracının fiilî harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde, ilgili hava aracı hurdaya ayrılacak.

İLAN İLE SATIŞA ÇIKARILACAK

Hurdaya ayrılan hava araçları, Genel Müdürlüğün ruhsatlandırdığı havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte ilan yoluyla duyuru yapılmasını müteakip açık artırma usulü ile satılacak.

  • Söz konusu satıştan elde edilen bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılacak.

TÜRK HAVACILIK ENVANTERİNE GİRE TEK ANTONOV

Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar arasında 1994 yılında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak da bulunuyor. Uçak çok kısa bir süre uçtuktan sonra uzun yıllar kullanılamaz bir şekilde alanda duruyordu.

Atatürk Havalimanı’na terk edilen 17 uçak için çağrı
FOTOĞRAF 22
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Uçakların havalimanından çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik taslağı hazırladı.
Title
Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde uçaklar bulundukları yerden çıkartılabilecek. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor.
Title
Atatürk Havalimanı’nda ‘Y’ apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti.
Title
1994 yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor.
Title
Alanda büyük uçakların yanı sıra küçük uçaklar da bulunuyor. Bunların arasında TC-APS kuyruk tescilli Cessna 340A model uçak da bulunuyor.
Title
Bir süre yurt içinde kargo taşıyan Cessna 340A daha sonra UPS Türkiye içi hava operasyonunu durdurunca hurdaya ayrıldı. Kullanılamaz durumdaki uçaklar arasında Airbus A300 tipi yolcu uçakları da bulunuyor.
Title
Hacizli ve hurda uçakların Atatürk Havalimanı’ndan kaldırılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bir yönetmelik taslağı hazırladı.
Title
Buna göre SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek.
Title
Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak.
Title
Atatürk Havalimanı'ndaki hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak.
Title
Bu bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak.
Title
Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek
Title
5 yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel SHGM bütçesine gelir kaydedilecek.
Title
Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Title
İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların tam kapasite ile hizmet vermeye başlamasının ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar kaldırılmayı bekliyor.
Atatürk Havalimanı’na terk edilen 17 uçak için çağrı
Ticari uçuşlara kapatılan ve yalnız kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçak bulundukları yerden kaldırılacak. Uçakların kaldırılması için yasal düzenleme bekleniyor.
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Alınmazsa
hurdaya ayrılacak

Atatürk ​Havalimanı'ndaki 17 uçağa ne olacağı belli oldu.
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