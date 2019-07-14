Ekonomi ATO Başkanı Baran 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ATO Başkanı Baran: 15 Temmuz Türk milleti için bir milattır

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin destansı direnişiyle önlendiğini belirterek, "15 Temmuz Türk milleti için bir milattır" dedi.

Haber Merkezi AA
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin destansı direnişiyle önlendiğini belirterek, "15 Temmuz Türk milleti için bir milattır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ve omuz omuza demokrasiyi savunanların tarihi bir mücadele verdiğini vurguladı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur…" sözüne atıfta bulunan Baran, "15 Temmuz gecesi Türk Milleti’nin iradesi karşısında hainler yandı, yok oldu. Milli egemenlik nuru hepimizin üzerine daha güçlü doğdu." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin darbe girişimi karşısında uçakların, tankların ve tüfeklerin karşısında silahsız olarak kahramanca direndiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin yazdığı destan, "Türk demokrasi hayatında milli iradenin geçilemez" olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum, ruhları şad olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun, onlara da minnet dolu selamlar gönderiyorum."

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15 Temmuz'un Türk milleti için bir milat olduğunu, 15 Temmuz’un öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirten Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin hainler karşısında el ele, omuz omuza mücadele vererek, daha da güçlendi. Türkiye içeride ve dışarda kurulan tuzakları bozmaya, 2023 hedeflerine doğru daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu topraklar kendisine ihanet edeni barındırmaz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz bize Çanakkale ruhunun ihtiyaç duyulan her zaman yeniden canlandığını gösterdi. Hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır. Teröre inat yatırıma üretime devam edeceğiz. Gündemimiz her zaman ekonomi olmaya devam edecek. Dünya bizi oluşturduğumuz katma değerle, rekorlara imza attığımız ihracatımızla, sanayimizle, teknolojimizle konuşacak."

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