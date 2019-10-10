Ekonomi Atölyesinde hobi amaçlı çalışmalar yaparak başladı Ürettiği 20 çeşit elektrikli tramvay ve faytonu 22 ülkeye satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atölyesinde hobi amaçlı çalışmalar yaparak başladı: Ürettiği 20 çeşit elektrikli tramvay ve faytonu 22 ülkeye satıyor

Denizli'de elektrik tamircisi Tahir Öztürk, 8 yıl önce başladığı, tasarımlarıyla dikkati çeken toplam 20 çeşit elektrikli tramvay ve faytonu, 22 ülkeye ihraç ediyor. Araçlarını minimum enerji ile maksimum verim anlayışıyla tasarladığına dikkat çeken Öztürk, "Bizim ürettiğimiz tren ya da tramvayın aynısı yurt dışından iki kat daha pahalıya ithal ediliyor. Biz bunu yarı fiyatına imal ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları 22 ülkeye ihraç ediyor.
Ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları 22 ülkeye ihraç ediyor.

Denizli'de yaşayan Tahir Öztürk, ortaokulu bitirdikten sonra bir elektrikçinin yanında çırak olarak işe girdi. Kısa sürede işi öğrenen Öztürk, 1986 yılında kendi dükkanını açıp, çeşitli elektrikli aletlerin tamirine başladı.

İlerleyen yıllarda ise elektrikle çalışan araçlara ilgi duyan Öztürk, atölyesinde hobi amaçlı çalışmalar yaparak, bu konu üzerine yoğunlaştı.

DHA
Öztürk, ilk olarak 2011 yılında Denizli Belediyesi'nin talebi doğrultusunda yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından 26 kişinin binebileceği elektrikli bir gezi aracı üretti.

20 çeşit elektrikli araç üretiyor

Öztürk, bu projenin tamamlanmasının ardından 25 yıllık mesleki birikimi ile tamir işlerini bırakıp, elektrikli araç üretimi çalışmalarını sürdürdü. 8 kişilik bir ekip kuran Öztürk, iki katlı imalathanesinde, ilk olarak elektrikle çalışan tramvaylar üretip, yurt içine satışını yaptı. Ürün skalasını yıllar içerisinde arttıran Öztürk, 'Garatren' markası adı altında tasarladığı London Bus, akülü çocuk treni, akülü fayton, Ladybug, Fire Car ve Panda Treni gibi 20 farklı elektrik tramvay ve faytonun üretim kapasitesini arttırdı.

DHA
Güneş enerjisi ile çalışan fayton ve tramvaylar üzerine de üretim yapan, elektrikli araçları yurt içi ve yurt dışı pazarından rağbet gören Denizlili girişimci, yıllar içerisinde ihracatta da önemli başarı yakaladı. Öztürk, 2018 yılında ABD, İngiltere, Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan başta olmak üzere toplam 22 ülkeye elektrikli araç ihracatı yaptı.

Öztürk, 2011 yılında başladıkları serüvenin başarıyla ilerlediğini kaydetti. Ürettikleri araçları, nostalji ve teknolojiyle harmanladıklarını ifade eden Tahir Öztürk, "Her geçen yıl ürünlerimize olan ilgi artıyor. İlk başladığımızda daha küçük çaplı, çocukları eğlendirmeye yönelik elektrikli trenler yaptık. Daha sonra bu ürün portföyümüzü geliştirdik. Nostaljik araçları teknolojiyi kullanarak modern hale getirdik. 2018 yılında 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Denizli gibi bir şehirden dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapabilmek bizim için büyük bir mutluluk. ABD, Rusya, Arnavutluk, Litvanya, İsviçre gibi ülkelere ürünlerimizi satarak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Yüzde 90 yerli üretim

Araçlarını minimum enerji ile maksimum verim anlayışıyla tasarladığına dikkat çeken Öztürk, "Bizim ürettiğimiz tren ya da tramvayın aynısı yurt dışından iki kat daha pahalıya ithal ediliyor. Biz bunu yarı fiyatına imal ediyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ı yerli üretim. Yalnızca motor kısmını dışarıdan alıyoruz. Diğer tüm parçaları ülkemizden temin ediyoruz ve ülkemize katma değer sağlıyoruz. Tek kişilik ya da 60 kişilik araçlar üretebiliyoruz. Geçen yıl 150 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 25'e çıkarmak" diye konuştu.

DHA
Tahir Öztürk, ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları, büyüklük ve kalitesine göre 10 bin ile 550 bin lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını söyledi.

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