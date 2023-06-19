AUF mekanizması tüketiciyi de şirketleri de koruyor: 7,3 milyar lira tahsil edildi

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EPDK'den yapılan açıklamada, AUF'un tüketicilerin korunması ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sekteye uğramaması için devreye alındığı ifade edildi.
"Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşler ivedilikle AUF'a yansıtılarak elektrik üreticilerinin mağdur olması da engellenmektedir. Daha önce Kurumumuz tarafından açıklandığı üzere sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmalar da EPİAŞ'a sunularak güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmış ve faiziyle birlikte 15 milyar 355 milyon lirayı aşan bir meblağın sisteme iadesine karar verilmiştir. Bugüne kadar bu meblağın 7 milyar 260 milyon 317 bin lirası tahsil edilmiş, tahsil edilen bu miktar doğrudan elektrik üretim maliyetlerini düşürerek 1 Nisan'da bütün tüketici gruplarına yüzde 15 oranında indirim yapılmıştır."