AUF mekanizması tüketiciyi de şirketleri de koruyor: 7,3 milyar lira tahsil edildi

Söz konusu şirketlerin geri ödemeler konusundaki hukuki haklarına ilişkin süreçlerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada,

"Kurumumuz aldığı her kararın sonuna kadar arkasındadır ve bu kararların hukuki geçerliliği konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Bugüne dek bütün dava süreçleri Kurumumuz lehine devam etmekte olup, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik alınan kararla ilgili de gerekli itiraz yapılmıştır. Elektrik üretim şirketlerinin neredeyse tamamının sağlıklı bir şekilde uygulanmasına destek olduğu AUF ile tüketicilerimize sağlanan kazanımın birkaç şirketin cebine girmesine yüce Türk adaletinin de izin vermeyeceğine inancımız tamdır. Kurumumuz için önemli olan; şirketlerin borsa değeri değil, adalete ve hakkaniyete olan bağlılıklarıdır." ifadelerine yer verildi.