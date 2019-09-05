Av yasağı kalktı: Fiyatlar yüzde 50 düştü

Balık sezonunun açılmasının ardından tezgahlardaki balık çeşitliliğinde artış sürüyor.

Avlanma ile birlikte çeşitliliğin artması sonrasında Kocaeli’de balık fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Tezgahta fiyatların yüzde 50’ye kadar düşmesi hem satıcıları hem de alıcıları memnun etti.

Sezonun ilk günlerinde cep yakan fiyatların düşmesi vatandaşların balığa olan ilgisini arttırdı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Balıkhan balık pazarında sezonun ilk gününde 30 TL’den satılan istavritin fiyatı 25 TL’ye düştü.

Balık tezgahlarının vazgeçilmezi olan hamsinin ise kilogram fiyatı 40 TL’den 25 TL’ye düştü. Mezgitin kilogram fiyatı ise 30 TL’den 15 TL’ye düştü. Balık fiyatlarının yavaş yavaş düştüğünü belirten balıkçı esnafı, balığın bollaşmasıyla beraber fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Balık fiyatlarının sezonun ilk gününe oranla düşüşe geçtiğini ifade eden balıkçı Volkan Tezel, “Sezonumuz açıldı. Bugün balığımızın 4. günü. Fiyatlarımız da artık uygun, ilk gününde 40 TL olan hamsi bugün 25 TL, istavrit 25 TL, mezgit 15 TL, levrek-çupra tane 15 TL. İlerleyen günlerde daha da uygun olacak. Bütün İzmit halkını da bekliyoruz. Sezon iyi başladı. Hamside biraz sıkıntı vardı. 40 TL’ydi kilosu ama o da günden güne düşüyor. Denizden çıkıp şu elimizde olan mezgit, sardalye, barbun çıkıyor. Hamsi biraz az ama ilerleyen günlerde o da çoğalacak. Şimdi insanlarımız tatilde dönüşlerde daha çok satış olacaktır. Balık fiyatlarının düşmesini düşünüyoruz. Bu fiyatlar bizi de etkiliyor ama birkaç güne normale dönecektir” dedi.

“Bir iki ay boyunca hamsi 5 TL olacak”

Hamsi fiyatının 5 TL’yi göreceğini iddia eden balıkçı Serkan Yalın, “İlk gün biraz fiyatlar yüksekti. Hamsi 40 TL’ye kadar çıkmıştı ama bugün 15 TL’ye kadar iniyoruz. Önümüzdeki günlerde havaların biraz da serinlemesiyle hamsiler 5 TL’ye kadar düşecek. Balığın bu fiyatlara düşeceğine ben çok eminim çünkü bu sene palamut yok palamut olmadığı için hamsi çok olacak. Çünkü palamutlar hamsi kümelerine saldırıyor. Bir iki ay boyunca hamsi 5 TL olacak. Havalar sert olmaya başlayınca fiyatlar tekrardan yükselir. Dua edelim ki havalar yumuşak olsun vatandaşlarda ucuz balık yesin. Palamut dışında çinekop, hamsi, mezgit, tekir, barbun ve diğer balıklarda artış bekliyoruz. Bugünlerde balıklar pahalı olduğu için vatandaşların talepleri az. Önümüzdeki günlerde dediğimin gibi fiyatların düşmesiyle talep de artacaktır. Önümüzdeki günlerde herkes memnun olacak” diye konuştu.

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“Balığın yokluğunda 20 TL normal”

Balık fiyatlarının sezonun daha başı olmasına rağmen uygun olduğunu kaydeden Emin Güllüoğlu isimli vatandaş ise fiyatların ilerleyen günlerde düşmesi gerektiğini belirterek, “Emekli olarak şu an gördüğüm balığın yokluğunda 20 TL normal ama ilerleyen zamanlar yine bu fiyatlar böyle olursa pahalı olur. Balığı senede 4 sefer 5 sefer alıyoruz. O da ucuzladığı zaman. Balık ete oranla daha besleyici, mesela 1 kilo hamsi aldığın zaman 4 kişi salatasıyla beraber doyuyorsun” şeklinde konuştu.

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