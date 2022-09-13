Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Avrasya Tünelinden 67 bin 982 araçla günlük araç geçişi rekoru kırdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden 67 bin 982 araçla günlük araç geçişi rekoru kırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden 5-11 Eylül döneminde 455 bin 746 aracın geçiş yaptığını belirterek, "8 Eylül'de 67 bin 982 araçla günlük geçiş rekoru kırıldı." dedi.

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Haber Merkezi AA
Avrasya Tünelinden 67 bin 982 araçla günlük araç geçişi rekoru kırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Avrasya Tüneli'nin, Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli ile İstanbul trafiğine nefes aldırıyoruz, ekonomiye katkı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete alınan tünelin, Asya ve Avrupa arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini hatırlatarak, şu bilgiyi verdi:

"Avrasya Tüneli'nden 5-11 Eylül döneminde toplam 455 bin 746 araç geçiş yaptı. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç tünelden geçmeyi tercih etti. 8 Eylül'de 67 bin 982 araçla günlük geçiş rekoru kırıldı."

Toplam 91 milyona yakın araç geçiş yaptı

Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs itibarıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vermeye başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

  • "Toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı. 2016'dan bu yana Avrasya Tüneli'nden toplam 90 milyon 804 bin araç geçti. İstanbul'da ulaşımın her modunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul trafiğini rahatlatırken vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı, fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz."

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Rekor üstüne rekor kırıyor: İstanbul Havalimanı yine zirvede

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TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu
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Bugün başlayacak projeyle birlikte 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak.
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Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. İşte ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi''nden yeni ayrıntılar...
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BİR YIL İKAMET ŞARTI TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
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BİR HANEDEN TEK BAŞVURU Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
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ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEEÇMEYECEK Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
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BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yoksul ve dar gelirli olmak, Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak, Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.
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TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, \"Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri\" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.
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Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.
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İstanbul’da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında. TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak. TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. 30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.
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TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu
Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. İşte projeden yeni ayrıntılar...


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