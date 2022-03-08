Ekonomi Avro Bölgesi, 2021in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avro Bölgesi, 2021in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü
Arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı son çeyrek büyüme ve istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, önceki yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 4,8 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise GSYH, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,6 yükseldi.

Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 5,3 büyüdü.

Söz konusu dönemde önceki çeyreğe kıyasla İrlanda yüzde 5,4, Avusturya yüzde 1,5, Almanya yüzde 0,3, Hırvatistan, Letonya ve Romanya’da yüzde 0,1 küçülürken, İtalya yüzde 0,6, Fransa yüzde 0,7 ve İspanya yüzde 2 büyüdü.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya yüzde 1,8, Fransa yüzde 5,4, İtalya yüzde 6,2 ve İspanya yüzde 5,2 büyüme gösterdi.

AB ve Avro Bölgesi'nde istihdam, 2021'in dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı.

İstihdam, önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,2 yükseldi.

Petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor: 126 doları aştı
EKONOMİ
Petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor: 126 doları aştı
Bizim için öyle bir gün yok

'Bizim için öyle bir gün yok'

​Evlat nöbetindeki annelerden HDP'ye 8 Mart tepkisi.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

​İstanbul ve Ankara'ya uyarı yapıldı: Yarın başlıyor.
Kadın muhtarlarla buluşma

Kadın muhtarlarla buluşma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen programda konuşuyor.

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

Birinci sıradayız

Birinci sıradayız

​Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 belediye içinde en ön sırada.

​Asrın projesinde kadın emeği iki kıtaya uzandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.