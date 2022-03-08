Ekonomi Petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor 126 doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor: 126 doları aştı

ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler petrolü fiyatını yukarı yönlü körüklüyor. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 126,50 dolardan işlem görüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor: 126 doları aştı
Foto/arşiv

Dün 139,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,21 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,67 artışla 126,50 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandıklarına ilişkin haberler etkili oldu.

Dün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.

Psaki ayrıca, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa tepki olarak halihazırda birçok enerji şirketi Rusya'da operasyonlarını durdurduklarını açıkladı. Savaşın başından bu yana Equinor, bp, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, ENI, OMV, IOG, Wintershall Dea, Siemens Energy, Trafigura gibi büyük enerji şirketleri Rusya'daki yatırımlarından çekilme kararı aldı.

Brent petrolde teknik olarak 126,31 ile 127,40 dolar aralığının direnç, 125,22 ile 124,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dolar yeni güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni güne nasıl başladı?

Borsada yukarı adım kuralı devam ediyor
EKONOMİ
Borsada yukarı adım kuralı devam ediyor

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
EKONOMİ
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
Lviv diken üstünde

Lviv diken üstünde

Sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor.
Köpekten kaçarkenyola fırladı

Köpekten kaçarken
yola fırladı

Otomobilin altında kalan üniversiteli Rabia'nın durumu kritik.
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Bahçeli: CHP sanal yağ krizinin orkestra şefi oldu

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

İşgal sonrası Rusya'ya dünyadan yaptırım yağıyor.

​Fotoğraflarla o yıl İstanbul'da yaşananlar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.