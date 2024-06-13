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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

13:13 - 13/06/2024 Thursday
Güncelleme: 13:14 - 13/06/2024 Thursday
AA
Verilerin, beklentilerden düşük gelmesi dikkati çekti.
Verilerin, beklentilerden düşük gelmesi dikkati çekti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.


Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda mart ayına göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 azaldı.

Beklentilerin altında kaldı

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 1,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerden düşük gelmesi dikkati çekti.


AB'de ise sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.


Nisanda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 10,4 ile Danimarka'da, yüzde 7 ile Yunanistan'da ve yüzde 6,7 ile Polonya'da belirlendi.


En fazla düşüş ise yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 4,9 ile Letonya'da ve yüzde 3,4 ile İrlanda'da gerçekleşti.


Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 17,4 ile Danimarka'da, yüzde 10,8 ile Yunanistan'da ve yüzde 7,4 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla gerileme ise yüzde 15,7 ile İrlanda'da, yüzde 7,8 ile Letonya'da ve yüzde 6,8 ile Finlandiya'da tespit edildi.




#AB
#Avro bölgesi
#Sanayi
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