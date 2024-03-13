Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi sert düştü

Volkswagen en iddialı modellerinden olan ve dünya genelinde 34 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Passat yenilendi. Daha premium bir model haline gelen dokuzuncu nesil Passat Türkiye'de de satışa sunuldu. 2 milyon 443 bin TL başlangıç fiyatı olan araç 1.5 eTSI motor ile 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor. İşte 2024 model Passat'ın özellikleri..