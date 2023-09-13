Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmeyle Türkiye’de kurulacak doğal gaz merkezi projesine hız verildi. Kurulması planlanan doğal gaz merkezi, Rusya tarafından da Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatında önemli alternatif güzergah yaratacak cazip ve gerçekçi bir proje olarak görülüyor. Doğal gaz merkezine tedarik edilecek gazın başlangıçta 5 ila 10 milyar metreküp düzeyinde olabileceğini belirten Rus uzmanlar, kendileri için bu projenin Avrupalı gaz tüketicileriyle alternatif etkileşim yolları oluşturmanın bir yolu olarak önem taşıdığına vurgu yapıyor.