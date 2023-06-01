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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde TÜFE yüzde 6,1 yükseldi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık değişmezken yıllık yüzde 6,1 yükseldi.

12:05 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.


Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 6,1 seviyesinde belirlendi.


Avro Bölgesi'nde TÜFE, mayısta bir önceki aya göre ise değişmedi.


Piyasa beklentileri, mayısta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enflasyonun yüzde 0,6 olması yönündeydi. Veriler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.


Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri yüzde 1,7 geriledi.


AB uyumlu verilere göre, enflasyon, geçen ay Letonya ve Slovakya'da yüzde 12,3, Estonya'da yüzde 11,2, Litvanya'da yüzde 10,7, Avusturya'da yüzde 8,7, Hırvatistan'da yüzde 8,3, İtalya ve Slovenya'da yüzde 8,1, Hollanda'da yüzde 6,8, Malta'da yüzde 6,4, Almanya'da yüzde 6,3, Fransa'da yüzde 6, İrlanda ve Portekiz'de yüzde 5,4, Finlandiya'da yüzde 5,2, Yunanistan'da yüzde 4,1, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 3,6, İspanya'da yüzde 2,9, Belçika'da yüzde 2,7 ve Lüksemburg'da yüzde 2 seviyesinde ölçüldü.


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