Ekonomi Avro Bölgesinde üretici fiyatları yüzde 22 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 22 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 arttı. ÜFE, yıllık bazda İrlanda'da yüzde 89,9, Danimarka'da yüzde 39,8 ve Belçika'da yüzde 34,5 artış gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde üretici fiyatları yüzde 22 arttı
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,7 arttı.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4, 2020'nin ekim ayına göre de yüzde 21,9 artış gösterdi.

ÜFE, ekim ayında önceki aya kıyasla Belçika'da yüzde 11,2, İtalya'da yüzde 9,4 ve Romanya'da yüzde 8,6 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde yıllık bazda ise en fazla yüzde 89,9 ile İrlanda'da, yüzde 39,8 ile Danimarka'da ve yüzde 34,5 ile Belçika'da yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda ÜFE enerji sektöründe yüzde 59,8, ara mallarında yüzde 17,1 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,6 artış gösterdi.

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