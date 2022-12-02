Ekonomi Avro Bölgesinde üretici fiyatları yüzde 31 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları yüzde 31 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ekim ayında yıllık bazda yüzde 30,8 arttı.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde üretici fiyatları yüzde 31 arttı
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşerken, 2021'in ekim ayına kıyasla yüzde 31,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, ekimde aylık yüzde 2,9 azalırken, yıllık yüzde 30,8 arttı.

Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 32,1 artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 65,8 ve ara mallarda da yüzde 17,4 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde yıllık bazda en fazla yüzde 68 ile Macaristan'da, yüzde 59,3 ile Slovakya'da ve yüzde 57,9 ile Letonya'da arttı.

Yıllık ÜFE, Almanya'da yüzde 35,5, İtalya'da yüzde 33,7 , İspanya'da yüzde 26,2 ve Fransa'da yüzde 24,7 olarak belirlendi.

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