Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 11 ayın en düşük seviyesinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı "Sektörden gelen talebi değerlendirerek, özellikle uygun alanlarda istiridye yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz. Bu sayede Marmara ve Karadeniz'de doğal olarak var olan ancak nesli tehlikeye girmiş istiridye, tekrar kaynaklarımıza kazandırılacak." dedi.