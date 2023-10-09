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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son 11 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, ekimde beklenenden az düşmesine rağmen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Kasım 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

14:30 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, eylülde eksi 21,5 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 0,4 puanlık düşüşle eksi 21,9 puana geriledi.


Kasım 2022'deki enerji krizinden (eksi 27) bu yana en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin beklenti, eksi 22,8 puana gerilemesi yönündeydi.


Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 21 puandan eksi 16,8 puana yükseldi. Beklentilerin Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 2,1 puanlık artışla eksi 31,1 puana yükseldi.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ancak bu (beklentilerde) iyileşme henüz trendin tersine döndüğünü göstermiyor." ifadesini kullandı.


Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Ekim'de 1.222 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.




#Avro bölgesi
#Sentix
#yatırımcı güveni
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