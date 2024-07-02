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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 olarak belirlendi.

12:48 - 2/07/2024 Salı
AA
Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.
Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de haziranda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da yüzde 3,5, Hırvatistan ve Hollanda'da yüzde 3,4, Avusturya'da yüzde 3,2, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,5 oldu.

#Almanya
#Avro bölgesi
#Enflasyon
#Eurostat
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