Avrupa bankaları kendi ödeme hizmetlerini başlatmayı planlıyor: Yıl sonunda başlayacak

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Avrupa Ödeme Girişimi'nden (EPI) yapılan açıklamada, Avrupa'da bankaların kendi ödeme hizmetlerini başlatmak için girişime destek verdiği belirtildi.
Hollandalı finans kurumları ABN Amro ve Rabobank'ın girişime katıldığı aktarılan açıklamada, EPI'nın, ödeme hizmetleri sunan Hollanda merkezli Currence iDEAL ve Lüksemburg merkezli PQI'yi satın almayı planlandığı bildirildi.
EPI'nın söz konusu ödeme sisteminin geçen yıl faaliyete geçilmesi planlanıyordu ancak bazı üye bankaların ödeme sisteminden ayrılmasının ardından bu ertelendi.
Bu arada, EPI'nın planlanan ödeme sisteminin, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan ABD'li ödeme sistemleri Visa ve Mastercard ile rekabet etmesi bekleniyor.