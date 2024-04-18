Avrupa Birliği'nden İran'a yaptırım kararı

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim nedeniyle, uluslararası havayolu şirketleri bölgeye yönelik uçuşlarında yeniden planlamaya gidiyor. Çok sayıda havayolu şirketi İsrail uçuşlarını güvenlik endişesi nedeniyle ya askıya alıyor ya da erteliyor.