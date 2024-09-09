Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 Eylül itibarıyla Pera Yatırım Holding AŞ'nin pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili önemli bir adım attı. SPK, söz konusu işlemler sonucunda 3 kişiye borsa işlemlerinde 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirildiğini açıkladı.