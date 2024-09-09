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Ekonomi

Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 509,60 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 18.405 puan seviyesinde bulunuyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 8.236 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 33.575 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.390 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,6 kazançla 11.234 puandan işlem görüyor.

10:54 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Avrupa borsalarında bugün alıcılı bir seyir öne çıkarken, bölgede bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi.
Avrupa borsalarında bugün alıcılı bir seyir öne çıkarken, bölgede bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi.

Avrupa borsalarında bugün alıcılı bir seyir öne çıkarken, bölgede bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizlerini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, bankanın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indirimi yapmasının beklendiğini ifade ederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerle söz konusu beklentilerin 100 baz puana çıkabileceğini kaydetti.

Cuma günü bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Öncü veriler, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi. Açıklanan son verilerle çeyrek bazda büyümenin aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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