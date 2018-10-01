Avrupa büyüdü Türkiye küçüldü

Bu yılın sekiz ayında otomotiv pazarı yüzde 5,7 büyüyerek 12 milyon 871 bin 153'e ulaştı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde satışlarda en fazla düşüş yüzde 11,1 ile İzlanda'da, yüzde 4 ile İngiltere'de ve yüzde 2,2 ile İrlanda'da yaşandı.

Aynı dönemde satışların en çok arttığı ülkeler ise yüzde 41,6 ile Romanya, yüzde 29,7 ile Litvanya ve yüzde 29,1 ile Macaristan olarak sıralandı. Ağustosta en fazla düşüş yüzde 23,1 ile İsveç'te, yüzde 5,9 ile İsviçre'de ve yüzde 4,6 ile İzlanda'da; en çok artış yüzde 105 ile Romanya'da, yüzde 55,2 ile Polonya'da ve yüzde 46,6 ile Belçika'da yaşandı. Türkiye, ağustos sonunda yüzde 20,44 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.

OTOMOBİL PAZARI COŞTU

Avrupa ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın ocak-ağustos döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyüyerek 11 milyon 181 bin 738'e ulaştı. Pazar büyüklüğü geçen yılın ilk 8 ayında 10 milyon 558 bin 511 düzeyinde bulunuyordu. Ağustos ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 artış gösterdi ve 1 milyon 171 bin 760 seviyesinde yükseldi. Geçen yılın ağustos ayında otomobil pazarı 902 bin 870 olarak gerçekleşti. Türkiye, ağustos sonu itibarıyla yüzde 18,51 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu.

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