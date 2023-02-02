Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

|
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün gerçekleşen toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı kararı aldı. Merkez Bankası %2 olan faizi %2,5’e çıkardı. Bu oran 2008 sonrası uygulanan en yüksek faiz oranı oldu.
2014’ten beri eksi faiz uygulayan banka ilk faiz artışını 50 baz puanla Temmuz ayında gerçekleştirdi. Ancak enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla faiz artış hızını da artıran Merkez Bankası, 2022’yi %2 faizle tamamladı.
Dün açıklanan Euro Bölgesi enflasyonu %8,5 ile beklentilerden fazla geriledi, fakat bankanın %2 enflasyon hedefinin üzerinde olması nedeniyle faiz artışına bu toplantıda da devam edildi.