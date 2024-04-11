Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını çok erken veya çok fazla düşürmenin enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabileceğini ve daha da sıkı politikalar gerektirebileceğini kaydetti. Powell "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. İşte haberin deteyları.
Bu yılın sonundan itibaren önce Almanya ardından da Avrupa'da görücüye çıkacak Togg T10X'un Alman basınındaki sürüşleri devam ediyor. Başta Stern olmak üzere çok sayıda yayında sürüşleri yayımlanan otomobil için Almanlardan övgü yağıyor. Son olarak Alman haber ajansı DPA, yerli otomobil üreticisi Togg'un sonbaharda Almanya'ya açılacağını yazdı.
Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Ons ve gram altın yeni rekorlara imza attı. Yerel seçim sonrası altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...