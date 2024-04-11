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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

15:34 - 11/04/2024 Perşembe
AA
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#Avrupa Merkez Bankası
#ECB
#Faiz
34 dakika önce
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