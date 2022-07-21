Ekonomi Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,00'dan yüzde 0,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi faiz oranının 25 baz puan artırılacağı yönündeydi, ancak son günlerde 50 baz puan artış da konuşulmaya başlanmıştı.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı
Foto: Arşiv.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50'den yüzde 0,00'a, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltti. Analistlerin tahmini iki faiz oranında 25 baz puan artış olacağı şeklinde oluşmuştu.

  • ECB en son 13 Nisan 2011 tarihinde faiz oranında 25 baz puan artışa gitmişti. Banka sonraki dönemde 8 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirmişti.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 8,6, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,7 olarak açıklandı.

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