Ekonomi Avrupa Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50ye yükseltti
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltti.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50ye yükseltti
Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltti.

11 yıl sonra faiz artırmıştı

ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.

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