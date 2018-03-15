EkonomiAvrupa otomobil pazarı büyüdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa otomobil pazarı büyüdü

Avrupa'da otomobil satışları 2018'in 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 2 milyon 445 bine yükseldi. Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,59 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.

Haber MerkeziAA
Avrupa otomobil pazarı büyüdü.
Avrupa otomobil pazarı büyüdü.

Avrupa otomobil pazarı Ocak-Şubat 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüyerek 2 milyon 445 bine yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "Şubat 2018 Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, Ocak-Şubat 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 2 milyon 445 bin 109 olarak gerçekleşti. 2017 yılının 2 ayında 2 milyon 318 bin 655 otomobil satılmıştı.

Bu dönemde otomobil satışlarında en fazla düşüş yüzde 21,9 ile Norveç'te, yüzde 5,1 ile İngiltere'de, yüzde 3,5 ile İrlanda'da ve yüzde 1,6 ile İsveç'te görüldü.

Otomobil satışları en çokartıran pazarlar Hırvatistan ve Bulgaristan (yüzde 39,5), Yunanistan (yüzde 34,9) oldu.

Türkiye 9'uncu sırada

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları Şubat 2018'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 1 milyon 159 bin 39 seviyesine yükseldi. Şubat 2017'de 1 milyon 114 bin 659 otomobil satılmıştı.

Geçen ay otomobil satışları İzlanda'da yüzde 13,6, Norveç'te yüzde 13,5, Slovakya'da yüzde 7,4, Belçika'da yüzde 3,2, İngiltere'de yüzde 2,8, İsviçre ve Litvanya'da yüzde 2,3, Danimarka'da yüzde 2 düştü. Düşüş yaşanan diğer ülkeler İsveç, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Slovenya ve İrlanda oldu.

Şubat ayında otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazarHırvatistan (yüzde 46,8), Bulgaristan (yüzde 42,2) ve Yunanistan (yüzde 31,7) olarak sıralandı.

Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,59 artışla Avrupa otomobil satışlarısıralamasında 9'uncu oldu.

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