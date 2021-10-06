Ekonomi Avrupada doğal gazdan sonra kömür fiyatı da rekor seviyede Ton fiyatı 275 dolara yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'da doğal gazdan sonra kömür fiyatı da rekor seviyede: Ton fiyatı 275 dolara yükseldi

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Haber Merkezi AA
Avrupada doğal gazdan sonra kömür fiyatı da rekor seviyede: Ton fiyatı 275 dolara yükseldi
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Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle azalan kömür talebi, ekonomilerin yeniden toparlanmaya başlamasıyla artışa geçti.

Avrupa'da yaşanan arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğal gazın yanı sıra kömür fiyatları da rekor tazelemeye devam ediyor.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda kasım vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 275 dolara çıkarak rekor kırdı.

Geçen yıl kasım kontratlarında ton başı 55 dolar seviyesinde olan kömür fiyatındaki artış yüzde 400'ü buldu.

Kömür fiyatları son bir ayda ise yüzde 70'e yakın artmıştı.

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