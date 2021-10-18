Avrupa’da uçuşa geçen elektrik fiyatları Türkiye’nin iki katına çıktı

Arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğalgaz ve kömür fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasıyla Avrupa'nın önde gelen piyasalarında elektrik fiyat artışı, ocak-eylül döneminde Türkiye spot piyasasındaki fiyat artışını ikiye katladı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından Avrupa'da enerji tedarikinin talebe yetişememesi ve doğalgaz ile kömürde görülen rekor fiyatların ardından elektrik piyasalarında da hızla artan fiyatlar ülkeleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

KARBON VERGİ ORANLARI ELEKTRİK FİYATLARINA BASKI OLUŞTURUYOR

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini doğalgazdan sağlayan Avrupa'da, bazı ülkelerin rekor kıran gaz fiyatları nedeniyle kömüre geçiş yapması ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini sınırlandırmak amacıyla karbon vergi oranlarının ton başına 65 euroya kadar çıkması, elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

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AVRUPA'DA YÜZDE 150 ARTIŞ VAR

Avrupa'nın önde gelen piyasalarında yılın 9 aylık döneminde spot elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 150 artış görülürken, bu oran Türkiye spot elektrik piyasasında yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji krizinin en derin etkilerinin görüldüğü ülkelerden Birleşik Krallık'ta ocakta ortalama 90 euro olan 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı eylülde yüzde 146 artışla 221 euroya yükseldi.

Aynı dönemler itibarıyla Almanya elektrik piyasasında 1 megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 52 eurodan yüzde 148 artışla 129 euroya, İtalya ve İspanya'da 60 eurodan yüzde 157 artışla 154 euroya, Fransa'da 60 eurodan yüzde 123 artışla 134 euroya çıktı.

Türkiye spot elektrik piyasası EPİAŞ'ta ise ocakta ortalama 298 lira olarak belirlenen 1 megavatsaat elektriğin fiyatı eylülde yüzde 75 artışla yaklaşık 521 lira oldu.

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