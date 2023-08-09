Avrupa'da gaz fiyatları enerji krizi uyarısıyla artışa geçti

Karadeniz ve Gabar'la ilgili önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ''Petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi imkanlarımızla arama kabiliyeti gerçekleştirmekte de Karadeniz, Gabar'da neticelerini aldık. 1 milyon varil günlük petrol ihtiyacımız var. Gabar'ı tam olarak devreye aldığımızda 200 bin varile çıkacağız.'' dedi. İsrail gazına ilişkin ise Bayraktar, ''3500 kilometrelik boru hattından bahsediyorsunuz. İsrail'deki gazın Türkiye'ye geldikten sonra Avrupa'ya gitmesi söz konusu olabilir'' diye konuştu.