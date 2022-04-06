Rusya'ya ambargo kararı kömür fiyatlarını yükselişe geçirdi: Bir tonu 300 doları aştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanacak 5'inci yaptırım paketi kapsamında, dün ülkeden yılda 4 milyar dolar değerinde kömür ithalatına yasak getireceklerini ve bu ambargonun Rusya için önemli bir gelir kaybı oluşturacağını bildirdi.
Açıklamanın ardından API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda nisan kontratlarında kömürün ton fiyatı dün bir önceki kapanışa göre yüzde 12,6 yükselerek 295 dolar olmuştu.
Bugün ise ton başı fiyatlar dünkü kapanışa göre yüzde 4,5 artarak 303 dolara çıktı.
API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mayıs vadeli kontratlarda kömürün fon fiyatı 330, haziran vadeli kontratlarda ise 323 dolara yükseldi.
AB, 2002'de toplam kömür ithalatının yüzde 54'ünü Rusya'dan yaptı.
Rusya, Endonezya ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihraç eden ülkesi konumunda bulunuyor.
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Rusya'nın \"dost olmayan ülkelere\" doğal gaz satışı ödemelerinde rubleye geçtiğini duyurmasının ardından Avrupa'nın gaz alım sözleşmelerinde belirsizlikler ortaya çıktı.
Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik dost olmayan ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.
Listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Mart'ta imzaladığı kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları gerekiyor, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevrilecek.
Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.
Kararname doğrultusunda, Batılı ülkelerin ödemelerini dövizle yapmaya devam edeceği ancak ödemelerin Gazprombank'ta açılacak hesaba yapılması gerektiği için bazı prosedürlerde değişiklik yaşanacağı öngörülüyor.
Almanya ve Fransa'nın rubleyle ödemeyi reddettiğini duyurmasının ardından ise Avrupa'nın gaz alım sözleşmelerinde belirsizlikler ortaya çıktı.
Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni ödeme prosedürüne göre, Avrupalı alıcıların halihazırda avro ile yaptıkları ödemenin devam ettiğini belirterek, \"Ödemenin tamamlanmış sayılması için Gazprombank tarafından birkaç ek adımın atılması zorunlu görünüyor. Avro önce rubleye dönüştürülecek ve ardından Gazprom'un hesabına transfer edilecek.\" ifadelerini kullandı.
Yafimava, kararnamenin getirdiği yeni ödeme sisteminin mevcut tedarik şartlarıyla çelişkili olmadığını kaydetti.
Bazı Avrupalı alıcıların yeni prosedürü izlemeyi kabul edebileceğini düşündüğünü aktaran Yafimava, \"Bu durumda tedarik normal şekilde devam eder. Öte yandan bazı alıcılar sözleşmelerin yapılan değişikliği kapsayacak şekilde ayarlanması gerektiğini iddia edebilir ve sözleşmeler düzeltilene kadar yeni prosedürü izlemeyi reddedebilir. Bu durumda bir sonraki ödeme tarihine kadar ayarlama yapılmazsa ve ödemeler yeni prosedüre uygun yapılmazsa, kararnameyle Gazprom gaz akışını kesme hakkına sahip olacaktır.\" değerlendirmesinde bulundu.
Washington merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü Uzmanı ve ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi Richard Kauzlarich de çoğu enerji sözleşmesinde para biriminin belirlenmediğini ve tek taraflı bir ihlalin sözleşmeleri geçersiz kılabileceğini söyledi.
Putin'in imzaladığı kararnamenin ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı bir misilleme olduğunu ifade eden Kauzlarich, \"Ödemelerin Rusya dışındaki bir emanet hesaba yapılması da bir diğer çözüm olabilir. Moskova bu tür hesaplara ancak yaptırımlar kaldırıldığında ve Ukrayna'nın Putin'in işgalinden kaynaklanan insani veya maddi kayıplara ilişkin talepleri ödendikten sonra erişebilecektir. Putin'in bu hamlesinin, ABD ve Batı yaptırımlarına karşı bir misilleme olduğunu düşünüyorum.\" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden beklenen ilk açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı endişeleri de arttırdı.
Uzmanlar kararın batılı ülkeleri ikilemle karşı karşıya bırakabileceği ve 1970'lerden bu yana Avrupa'nın en kötü enerji krizinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.
Putin en büyük kozunu çekti: Onlarca ülke gazsız kalabilir
Yaptırımlara karşı en büyük kozunu oynayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in dost olmayan ülkelere Rus gazın ruble ile satılması yönündeki kararnamesi son 50 yılın en büyük krizinin kapısını da araladı. Uzmanlar Putin'in imzaladığı kararname ile ödemeleri yeni prosedüre uygun yapmayan ülkelere Gazprom'un gaz akışını kesme hakkına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Putin'in gaz hamlesi sonrası, Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceklerini açıkladı.
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